(ANSA) - PARIGI, 18 OTT - In una dichiarazione congiunta, i sindaci delle tre più grandi città francesi, Parigi, Marsiglia e Lione, colpite oggi da disordini a margine delle manifestazioni contro il carovita chiedono di venire ricevuti dal premier Sébastien Lecornu. "Di fronte all'entità dei danni e alla gravità della situazione, chiediamo di essere ricevuti dal primo ministro all'inizio della prossima settimana, alla presenza dei sindaci dei comuni colpiti. Esigiamo inoltre che venga effettuata un'analisi precisa e trasparente per comprendere la sequenza di eventi che ha portato a questa situazione. Tali eventi non possono né devono ripetersi", scrivono in una nota congiunta i sindaci Emmanuel Grégoire (Parigi), Benoît Payan (Marsiglia) e Grégory Doucet (Lione). Nel primo pomeriggio, il sindaco di Marsiglia ha lamentato una carenza di forze dell'ordine in città, dove alcuni facinorosi hanno fatto irruzione all'interno del municipio sfondando la porta. (ANSA).