(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Snam ha chiuso il primo semestre con oltre 2 miliardi di ricavi, in crescita del 9,3% a 2,03 miliardi. Il margine operativo lordo è migliorato del 9,2% a 1,57 miliardi e l'utile netto rettificato del 2,8% a 733 milioni, escludendo in entrambi i casi la plusvalenza di 133 milioni per la cessione di Adnoc nel gennaio del 2025. In crescita di 491 milioni gli investimenti a 1,61 miliardi, mentre l'indebitamento finanziario netto è salito a 18,8 miliardi, inclusi 913 milioni di euro riconducibili a operazioni non ricorrenti. Confermate le stime sull'intero esercizio con investimenti oltre i 2,8 miliardi e l'utile sopra 1,45 miliardi. (ANSA).