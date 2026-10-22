(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Nei primi nove mesi il gruppo Prada ha registrato ricavi netti pari a 4.541 milioni , +15% e +4% organico, vale a dire a cambi costanti e senza considerare i 441 milioni di Versace. Per quest'ultimo la priorità rimane la gestione del periodo di transizione in attesa del debutto creativo nel 2027, mentre il processo di integrazione prosegue in linea con le attese. Nel terzo trimestre l'aumento è dell' 11%, organico +1%. Le vendite retail sono arrivate a 3.934 milioni, in crescita dell'11%, +2% organico su una base di confronto di +9% nello stesso periodo del 2025, mentre nei tre mesi sono stabili su base organica. Ha tenuto il marchio Prada, con vendite retail in crescita del 2% e un trimestre positivo a +1% mentre Miu Miu ha rallentato: vendite retail a +1%, su una base di confronto di +41% nei primi nove mesi dell'anno scorso escludendo l'impatto del Medio Oriente, e un trimestre risultato sostanzialmente stabile. Nei tre mesi, le Americhe si sono confermate l'area geografica con crescita maggiore , Asia Pacifico e Giappone hanno mostrato un andamento stabile mentre l'Europa è risultata meno dinamica e il Medio Oriente ha continuato a penalizzare la performance, in particolare di Miu Miu. "Il contesto macroeconomico rimane complesso e volatile e richiede attenzione, agilità e rigore nell'esecuzione" ha commento di Patrizio Bertelli, presidente e amministratore esecutivo del gruppo. "In un terzo trimestre particolarmente sfidante per il settore, il gruppo ha dimostrato solidità ha indicato l'amministratore delegato Andrea Guerra. (ANSA).