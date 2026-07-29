(ANSA) - MILANO, 29 LUG - Porsche archivia il primo semestre dell'anno con un fatturato consolidato di 17,23 miliardi di euro, in calo rispetto ai 18,16 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso. L'utile operativo del Gruppo è cresciuto da 1,01 a 1,35 miliardi di euro. Il margine operativo del gruppo è stato del 7,8%, rispetto al 5,5% dello stesso periodo del 2025. Il margine Ebitda del settore Automotive è stato del 18,3%. Il numero di veicoli consegnati ai clienti è sceso a 122.306, in calo rispetto ai 146.391 dello stesso periodo del 2025. La quota di veicoli elettrici a batteria è scesa al 19,4% dal 23,5%. Le previsioni per l'intero anno rimangono invariate: Porsche conferma le proprie previsioni per l'esercizio 2026 nonostante le "condizioni di mercato che continuano a essere difficili", si legge in una nota. "Negli ultimi sei mesi, il team Porsche ha lavorato in modo molto intenso e con grande disciplina alla nostra strategia", riferisce l'amministratore delegato Michael Leiters. 'Il Future Package - aggiunge - è un elemento fondamentale per rendere Porsche più competitiva, più efficiente e più resiliente nel lungo termine". Jochen Breckner, membro del Consiglio di Amministrazione responsabile delle Finanze e dell'IT, aggiunge: Il Future Package, recentemente finalizzato, comporterà oneri aggiuntivi nel breve termine: "Si prevede che i costi di riorganizzazione associati raggiungeranno un importo di centinaia di milioni nella seconda metà del 2026", prosegue Breckner. "Inoltre, prevediamo che le misure organizzative proseguiranno anche nel prossimo anno e che nel 2027 raggiungeranno anch'esse un importo di centinaia di milioni. Siamo tuttavia convinti che questa spesa darà presto i suoi frutti". (ANSA).