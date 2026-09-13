(ANSA) - MILANO, 13 SET - L'emozione di rientrare a scuola e la voglia di tornare alla normalità. I quattro studenti del Virgilio di Milano, rimasti gravemente feriti nell'incendio di Crans-Montana a Capodanno, ovvero Leonardo Bove, Francesca Nota, Sofia Donadio e Kean Talingdan, si ritroveranno domani tra i banchi della quarta D del liceo di Scienze umane. Insieme hanno raccontato le loro sensazioni al Tg2 e al Tg5: "Mi cambia la giornata, che ormai era casa-ospedale e ospedale-casa. L'obiettivo è essere autonomo al 100% - ha detto Kean al Tg2 -. Uscire con gli amici e divertirmi". Per Leonardo si tratta di "un altro passo che ci permette di dire che torneremo alla normalità. Voglio tornare a uscire normalmente e a giocare a calcio". Domani "sicuramente batterà il cuore fortissimo nel rivedere tutti" e magari "scenderà qualche lacrima", con il pensiero che va ad Achille Barosi, che quella notte non ce l'ha fatta: "Sono uscito dall'ospedale il giorno del suo compleanno, credo che sia stato lui a farmi uscire". Francesca, al Tg5, ha spiegato che domani sarà "un'emozione indescrivibile" tornare a scuola, anche se "ho paura di passare per i corridoi, essere guardata e magari non essere capita". Ma comunque "non possiamo fare altro che guardarci allo specchio e accettarci così come siamo". "Già il fatto che rientreremo tutti e quattro a scuola sarà molto bello e farà molto ridere, io non vedo l'ora - ha aggiunto Sofia -. Abbiamo detto ai nostri compagni di prenderci i posti tutti vicini". Resta amarezza e rabbia verso i coniugi Moretti, proprietari del Constellation: "La signora - ha commentato Francesca - ha preso ed è scappata quando c'erano ragazzi che non ci sono più che stavano lì a prendere la giacca per tutti". Per Leonardo "si sono presi la responsabilità di aprire il locale, devono prendersi anche la responsabilità per quello che è successo". "Vedere che hai causato tutto questo dolore a dei ragazzi - ha concluso Kean - dovrebbe farti un certo effetto". (ANSA).