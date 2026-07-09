(ANSA) - TORINO, 09 LUG - La Gam, il Mao e il Palazzo Madama saranno anche quest'anno 'rifugi climatici' contro il protrarsi dell'ondata di calore che sta interessando Torino, a disposizione della cittadinanza, in particolare delle persone più fragili. La Fondazione Torino Musei, in accordo con la Città di Torino, ha attivato per tutto il mese di luglio una promozione speciale per consentire l'accesso a luoghi sicuri, climatizzati e accoglienti. Per gli over 65 è previsto ingresso gratuito alle collezioni permanenti e biglietto ridotto per le mostre temporanee; per i bambini fino a 12 anni ingresso gratuito sia alle collezioni permanenti sia alle mostre temporanee. Con questa iniziativa Fondazione Torino Musei ribadisce "il valore sociale dei musei, luoghi aperti e accessibili che, soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà, possono rappresentare uno spazio di accoglienza, cura e condivisione per tutta la comunità". Il Mao - precisa la Fondazione - è chiuso per il disallestimento della mostra Chiharu Shiota e riaprirà il 23 luglio e sarà quindi coinvolto nella promozione solo per l'ultima settimana del mese. (ANSA).