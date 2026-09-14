(ANSA) - ROMA, 14 SET - I mercati monetari alzano le loro puntate sulla risposta delle banche centrali allo shock inflazionistico atteso dalla guerra in Medio Oriente: nei prossimi 12 mesi, l'attesa degli operatori è per quattro rialzi dei tassi da parte della Bce da 25 punti base ciascuno, che porterebbero il tasso sui depositi al 3,50% dall'attuale 2,50%. Stretta ancora più forte quella prevista per la Bank of England, con cinque rialzi dei tassi da un quarto di punto ciascuno. Secondo la Bloomberg, gli economisti si attendono almeno un altro rialzo dei tassi Bce. Le nuove aspettative sulla politica monetaria - con il petrolio salito del 45% da luglio e il gas raddoppiato a 80 euro rispetto a giugno - stanno provocando una pioggia di vendite sui titoli di Stato. Il treasury decennale Usa ha rotto la soglia del 5%, di rendimento, e i rendimenti del Bund tedesco e del Gilt inglese sono in rialzo rispettivamente di 13 e 16 punti base. Il Btp decennale guadagna 8 punti base di rendimento al 4,43%. (ANSA).