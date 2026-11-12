(ANSA) - ROMA, 12 NOV - I leader dell'opposizione sono arrivati a Palazzo Chigi per l'incontro con la premier Giorgia Meloni, convocato "per condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni registrati negli ultimi giorni, anche in relazione alle attività di matrice hacker". Al centro del tavolo ci saranno anche "le segnalazioni di presunti ordigni negli istituti scolastici". Alla riunione partecipano anche i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. (ANSA).