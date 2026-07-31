(ANSA) - LA GUAIRA, 31 LUG - Il governatore dello Stato venezuelano di La Guaira, José Alejandro Terán, ha diffuso per la prima volta il bilancio ufficiale dei dispersi dopo il doppio terremoto del 24 giugno: sono 1.338, sulla base dei dati raccolti attraverso il registro unico delle abitazioni, cui hanno già aderito circa 100 mila residenti. La Guaira è l'area più colpita dai due violenti sismi che hanno devastato la costa centrale del Paese. Terán ha precisato che le informazioni vengono incrociate con le segnalazioni ricevute tramite linee telefoniche e centri di assistenza per definire un bilancio ufficiale, definito "tra i più complessi". Intanto è trascorsa una settimana senza aggiornamenti ufficiali sull'emergenza da parte delle autorità. L'ultimo bollettino, diffuso il 24 luglio scorso, indicava 5.546 morti, 16.740 feriti e 17.907 sfollati. La ong Espacio Público denuncia limitazioni all'accesso alle informazioni, l'assenza di un registro pubblico dei dispersi e ritardi nell'identificazione delle vittime. (ANSA).