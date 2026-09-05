(ANSA) - BOLOGNA, 05 SET - Sarebbero ormai prossime alla riapertura le indagini sugli omicidi attribuiti al "mostro di Modena", almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995 forse dalla stessa mano. Polizia e Carabinieri, su incarico della Procura, sono al lavoro sugli atti dell'epoca e nei giorni scorsi, a quanto si apprende, investigatori sono stati alla Medicina legale dove sono conservati i reperti da analizzare con nuove tecniche scientifiche. Era una delle richieste nell'istanza presentata dall'avvocato Barbara Iannuccelli per la famiglia di Anna Maria Palermo, morta il 26 gennaio '94. Nel frattempo parenti di altre 4 vittime hanno dato mandato al legale. (ANSA).