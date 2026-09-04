(ANSA) - BRUXELLES, 04 SET - "Congratulazioni a Giorgia Meloni! Oggi è un giorno storico, poiché il vostro governo diventa il governo più longevo nella storia della Repubblica Italiana. Come prima donna Presidente del Consiglio dell'Italia, Giorgia Meloni ha portato stabilità e sicurezza non solo all'Italia, ma anche una nuova direzione per l'Europa: un'UE che ascolta i suoi Stati membri e rispetta i suoi cittadini". Così il gruppo Ecr sui social. "Il governo Meloni è in prima linea nelle riforme a livello Ue, dal garantire rimpatri rapidi ed efficienti dei migranti illegali, alla protezione delle nostre frontiere, agli investimenti nello sviluppo rurale e alla difesa del diritto dei cittadini di rimanere nelle comunità che chiamano casa. Il Gruppo Ecr è onorato di combattere al fianco dei nostri amici italiani di Fratelli d'Italia nel Parlamento Europeo per riportare il buon senso in Europa. (ANSA).