(ANSA) - CHIETI, 22 OTT - Cantieri, restringimenti e corsie uniche sull'A14 rischiano di compromettere la tempestività dei soccorsi sanitari che, troppo spesso, restano imbottigliati lungo l'autostrada. A lanciare l'allarme è l'ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Chieti, che ha inviato una lettera ad Autostrade per l'Italia e a tutti i concessionari e gestori del tratto autostradale interessato, per sollevare un problema che potrebbe avere ripercussioni sul trasporto dei pazienti gravi verso i centri ospedalieri di riferimento. L'ordine individua un punto nevralgico di assoluta criticità: la carreggiata dell'A14 in direzione nord nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona, un segmento che costituisce la principale via di collegamento che unisce i comuni della provincia più distanti e orograficamente svantaggiati con l'ospedale 'SS. Annunziata' di Chieti. Qualsiasi blocco, cantiere o rallentamento lungo questa tratta, viene sottolineato, si traduce istantaneamente nel taglio dei collegamenti salvavita per un'ampia porzione della popolazione provinciale. Per garantire la tutela della salute pubblica, l'ordine dei medici di Chieti chiede ai concessionari e agli enti competenti di valutare con massima urgenza una serie di interventi operativi: "pianificare i lavori mantenendo la fluidità della circolazione, evitando strettoie simultanee nei tratti più critici (a partire dalla tratta Val di Sangro-Ortona) e privilegiando finestre orarie o stagionali a ridotto flusso di traffico; predisporre varchi e corsie dedicate che consentano l'attraversamento e il passaggio prioritario di ambulanze e mezzi di soccorso privi di intoppi nelle code; definire procedure condivise con la centrale operativa 118, polizia stradale, vigili del fuoco e personale autostradale per l'individuazione e l'agevolazione tempestiva dei mezzi in emergenza". L'ordine, infine, ha richiesto anche un incontro tecnico urgente con tutti i soggetti istituzionali, autostradali e sanitari coinvolti, al fine di concordare soluzioni immediate ed efficaci a tutela della cittadinanza. (ANSA).