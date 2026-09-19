(ANSA) - ROMA, 19 SET - Gli Houthi hanno rivendicato di aver lanciato attacchi contro "siti sensibili" a Riad e contro impianti petroliferi nella città portuale saudita di Yanbu, dopo le esplosioni registrate nella notte nella capitale del Regno. "In risposta ai tentativi criminali del nemico saudita di colpire la capitale Sana'a, le forze armate yemenite hanno condotto due operazioni militari riuscite, impiegando un gran numero di missili balistici, missili da crociera e droni", ha scritto su Telegram il portavoce militare degli Houthi, Yahya Saree. "La prima ha preso di mira siti sensibili nella capitale saudita, Riad, mentre la seconda ha colpito impianti della Aramco a Yanbu". (ANSA).