(ANSA) - ROMA, 19 SET - "La nostra è una resistenza armata legittima di fronte alla prolungata aggressione saudita. Non siamo in guerra con l'Italia e non intendiamo coinvolgere il vostro Paese. Ma ci chiediamo cosa ci fanno gli aerei italiani in Arabia Saudita a sostegno della guerra di Riad contro di noi". Lo sottolinea all'ANSA Muhammad Mansur, funzionario del ministero dell'informazione del governo Houthi a Sanaa interpellato sull'attacco alla base aerea di Taif, in Arabia Saudita, nel quale ieri è stato colpito un velivolo militare italiano. (ANSA).