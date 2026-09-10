(ANSA) - ROMA, 10 SET - Il portavoce degli Houthi yemeniti, Mohammed Abdulsalam, ha dichiarato che la navigazione e il commercio internazionale nel Mar Rosso e nello stretto di Bab al-Mandab rimangono sicuri e regolari, mentre i combattimenti contro le forze governative sostenute da Riad si sono intensificati. In un post su X, Abdulsalam ha affermato che lo Yemen non rappresenta alcuna minaccia per la navigazione e che le operazioni in corso degli Houthi sono di natura difensiva e limitate agli obiettivi già annunciati in precedenza. Ha inoltre dichiarato che le operazioni termineranno una volta cessati gli attacchi contro lo Yemen e revocato il blocco. (ANSA).