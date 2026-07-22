(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di violato il blocco navale imposto dal gruppo lunedì. "Le Forze Armate yemenite hanno condotto un'operazione militare di alto livello contro due petroliere saudite che avevano violato il blocco imposto dalle Forze Armate nel Mar Rosso. Una petroliera si chiamava 'Encelia' e l'altra 'Layla'. L'operazione è stata condotta con l'impiego di missili balistici e da crociera, nonché di droni", ha dichiarato il portavoce militare degli Houthi secondo cui "gli attacchi sono stati precisi e hanno provocato un vasto incendio su entrambe le navi". (ANSA).