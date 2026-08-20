(ANSA) - SANAA, 20 AGO - I ribelli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver preso di mira un aeroporto e un impianto appartenenti al colosso petrolifero statale Aramco nella regione meridionale saudita di Najran, vicino al confine con lo Yemen. Il gruppo "ha portato a termine con successo due operazioni militari utilizzando droni: la prima ha preso di mira un sito nemico saudita sensibile presso l'aeroporto di Najran, mentre la seconda ha preso di mira l'impianto Aramco a Najran", ha dichiarato il portavoce militare Yahya Saree in un comunicato su Telegram. (ANSA).