(ANSA) - SANAA, 20 LUG - Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno annunciato il blocco marittimo dell'Arabia Saudita. L'annuncio giunge dopo che i ribelli yemeniti e Riad si sono scambiati colpi la scorsa settimana per la prima volta dopo anni. I ribelli "dichiarano un embargo marittimo contro il criminale nemico saudita, basato sull'equazione 'occhio per occhio', con effetto immediato a partire dalla pubblicazione di questa dichiarazione", ha affermato il portavoce militare degli Houthi Yahya Saree. (ANSA).