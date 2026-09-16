(ANSA) - ROMA, 16 SET - Gli Houthi hanno rivendicato questa mattina l'abbattimento di un caccia F-15 saudita nei cieli della provincia di Marib. Ad annunciarlo è un comunicato del portavoce militare Yahya Saree, diffuso su X. Altri aerei da guerra sauditi, afferma l'ufficiale, sarebbero stati costretti ad allontanarsi mentre effettuavano dei voli di ricognizione alla ricerca dei resti del velivolo abbattuto. L'F15 sarebbe stato colpito da un missile terra-aria "di fabbricazione locale". "Durante questa settimana - scrive il portavoce militare della milizia yemenita - l'aviazione da guerra saudita ha condotto più di 450 raid aerei con aerei 'F-15' e 'Typhoon' decollati dalle basi di Khamis Mushait e Ta'if, colpendo le province di Taiz, Lahij, Al-Jawf, Hajjah, Marib, Sa'dah e Al-Bayda', causando martiri e feriti tra i civili. Le Forze Armate Yemenite, con l'aiuto e la grazia di Allah - prosegue - sono riuscite ad abbattere un aereo da guerra saudita di tipo F-15 mentre stava compiendo atti ostili a supporto delle sue mobilitazioni militari nei cieli della provincia di Marib, e ciò con un missile terra-aria di fabbricazione locale". "In un contesto collegato - dice ancora - le Forze Armate Yemenite hanno condotto un'operazione di contrasto contro due formazioni da combattimento saudite di tipo F-15 e Typhoon nei cieli della provincia di Marib, e ciò con missili di fabbricazione locale; esse stavano cercando i resti dell'aereo abbattuto e sono state costrette a ritirarsi". "Le Forze Armate Yemenite continueranno a proteggere i cieli del nostro paese e la sua sovranità da qualsiasi aggressione o violazione con tutti i mezzi disponibili, e i cieli dello Yemen non saranno violabili" conclude il militare. (ANSA).