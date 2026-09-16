(ANSA) - TEGUCIGALPA, 16 SET - I due principali bacini che riforniscono di acqua potabile la capitale honduregna, La Concepción e Los Laureles, sono scesi sotto il 26% della loro capacità, entrando in una fase di rischio idrico critico. Secondo l'ultimo bollettino dell'Unità municipale per l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari (Umaps), La Concepción è al 24,84%, mentre Los Laureles è al 25,77%. Le autorità municipali stanno valutando misure per garantire la continuità delle forniture durante il periodo di scarsità. Il sindaco del Distretto centrale, Juan Diego Zelaya, ha annunciato l'attivazione progressiva di 41 pozzi di proprietà comunale, a partire da un primo blocco di 15, previsto tra settembre e ottobre. In seguito potranno essere utilizzati anche pozzi privati. La frequenza della distribuzione dipenderà dall'andamento delle piogge e dal livello delle riserve. Secondo Zelaya, la scarsità d'acqua interessa anche altri comuni del Paese ed è legata, in parte, agli effetti del fenomeno di El Niño. (ANSA).