(ANSA) - ROMA, 26 GIU - Come era prevedibile, Ultimo pubblica il suo nuovo album Il giorno che aspettavo e conquista immediatamente la vetta della classifica degli album e quella dei cd, vinili e musicassette più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/Niq. Il cantautore, intanto, si prepara al concerto evento del 4 luglio a Tor Vergata, a Roma, per il quale sono attese 250mila persone. Sul secondo e terzo gradino del podio risalgono, spinti anche dai live negli stadi, Geolier con Tutto è possibile da 107 settimane nelle zone alte della classifica (il rapper occupa anche la decima posizione con Dio lo sa - Atto II) e Olly - che ha riportato il live al Ferraris di Genova dopo 22 anni - con Tutta Vita (sempre). Stabile al quarto posto Shiva con Vangelo. Scivola dalla prima alla quinta posizione Olivia Rodrigo con You seem pretty sad for a girl so in love, davanti a Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), repack del terzo album in studio del cantautore italiano. Achille Lauro scende in settima posizione con Comuni Mortali. Ottavo posto, stabile rispetto a una settimana fa, per Bad Bunny con Debi tirar mas fotos da 77 settimane in chart, nono - anche lui conferma il posizionamento di sette giorni fa - per Amatore di Samurai Jay, che da settimane continua a occupare la prima posizione nella classifica dei singoli con Ossessione. (ANSA).