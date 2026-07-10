(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Madonna, a 11 anni dall'ultima volta, conquista al debutto di Confessions II la vetta della classifica degli album più venduti della settimana, secondo le rilevazioni Fimi/NIQ. Conquista anche il primo posto nella chart dei cd, vinili e musicassette. Attraverso le 16 tracce mixate in modo continuo di Confessions II, Madonna esplora temi come l'amore, il trauma, la perdita e la guarigione. La popstar spodesta dal podio Ultimo con il nuovo lavoro Il giorno che aspettavo. La favola per sempre edition, reduce dal mega concerto da 250mila spettatori a Tor Vergata. Terzo gradino del podio per Geolier con Tutto è possibile (il rapper occupa anche l'ottava posizione, stabile, con Dio lo sa - Atto II, da 109 settimane nelle zone alte della classifica). Quarto posto, lo stesso di una settimana fa, per Olly con Tutta Vita (sempre). Scambio di posizioni tra Bresh, ora quinto, con Mediterraneo (dopo il mare), repack del terzo album in studio del cantautore ligure, e Shiva, sesto con Vangelo. Invariato il resto della classifica con Bad Bunny e Debi tirar mas fotos ottavo, Achille Lauro con Comuni Mortali nono e Samurai Jay con Amatore decimo. (ANSA).