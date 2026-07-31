(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Tranne qualche cambiamento nell'ordine della top ten, la classifica degli album più venduti della settimana (Fimi/Niq) non presenta novità. Geolier, a 28 settimane dall'uscita, si riprende la vetta con Tutto è possibile. Il rapper napoletano è anche decimo con Dio Lo Sa - Atto II. Dietro di lui, stabili rispetto a sette giorni fa, Bad Bunny, secondo con Debi tirar mas fotos all'82/a settimana dall'uscita e Olly con Tutta Vita (sempre), terzo. La regina degli ultimi quindici giorni, Anna, scivola in quarta posizione con Million Dollar Babe. Salgono di un gradino Shiva con Vangelo (quinto), Bresh con Mediterraneo (dopo il mare) (sesto), Ultimo con Il Giorno che Aspettavo. La Favola per Sempre Edition (settimo). In risalita di due posizioni anche Samurai Jay con Amatore, ora ottavo. Rientra in top ten Achille Lauro con Comuni Mortali (nono). Tra i singoli, ancora in testa Dai Dai, la canzone portata ai Mondiali di calcio 2026 da Shakira con Burna Boy. (ANSA).