(ANSA) - ROMA, 04 SET - Poche novità nella classifica degli album più venduti della settimana (Fimi/Niq): Geolier, a 33 settimane dall'uscita, si conferma in vetta con Tutto è Possibile. Il rapper napoletano è anche nono con Dio Lo Sa - Atto II, uscito ormai più di due anni fa. Dietro di lui, con uno scambio di posizioni rispetto a una settimana fa, Shiva con Vangelo, secondo, e Olly con Tutta Vita (sempre), terzo. Al quarto posto si inserisce l'unica new entry della settimana: Freestyle di Glocky, che conquista il primo posto della classifica cd, vinili e musicassette. Subito dietro, un terzetto in discesa di una posizione: Bresh, quinto, con Mediterraneo (dopo il mare), Bad Bunny, sesto con Debi tirar mas fotos all'87/a settimana dall'uscita e la regina del rap Anna, con Million Dollar Babe, settima. Risale di due gradini, ed è ottavo, Kid Yugi con Anche gli eroi muoiono. Chiude la top ten Artie 5ive con La Bellavita. Tra i singoli, la novità Bugie di Shiva scalza dalla vetta La Testa Gira di Fred De Palma con Anitta ed Emis Killa. (ANSA).