(ANSA) - ROMA, 24 LUG - ANNA con il suo nuovo album Million Dollar Babe si conferma in vetta alla classifica degli album più venduti (Fimi/NIQ) per la seconda settimana consecutiva. L'artista ha battuto due nuovi record: non solo è la prima artista femminile italiana a raggiungere questo traguardo nel 2026, ma è anche la più giovane artista donna ad aver conquistato la prima posizione con entrambi i suoi primi due album nella prima settimana di vendita. Dietro di lei, fa un balzo Bad Bunny - dopo i due concerti milanesi, il secondo interrotto per maltempo, dei giorni scorsi - che porta al secondo posto il suo Debi tirar mas fotos all'81/a settimana dall'uscita. Risalgono di un gradino, rispetto a sette giorni fa, Geolier con Tutto è possibile, terzo, e Olly con Tutta Vita (sempre), quarto. Unica nuova entrata della settimana è la cantautrice americana Gracie Abrams con Daughter from hell, suo terzo album in studio che è primo nella classifica dei formati fisici (cd, vinili e musicassette). Sesta piazza per Shiva con Vangelo, che precede Bresh con Mediterraneo (dopo il mare), repack del terzo album in studio del cantautore ligure: i due giovani artisti invertono le posizioni registrate una settimana fa. Scivola dal terzo all'ottavo posto Ultimo con il nuovo lavoro Il giorno che aspettavo. La favola per sempre edition, uscito cinque settimane fa, poco prima del suo live dei record a Tor Vergata. Chiudono la top ten l'italo-brasiliano G. Mineiro con l'album È O G., celebrazione della musica funk-brasiliana e delle sue sfumature, tra slang italiano e portoghese, e Samurai Jay con Amatore. Tra i singoli, spinto della finale, vola in testa Dai Dai, la canzone portata ai Mondiali di calcio 2026 da Shakira con Burna Boy. (ANSA).