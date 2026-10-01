(ANSA) - TEL AVIV, 01 OTT - Il presidente israeliano Isaac Herzog proporrà i quattro israeliani che hanno evitato una tragedia ieri sul volo Flydubai per il conferimento del Premio presidenziale al valore civile. Lo riferisce una nota del suo portavoce. "Avete messo a rischio la vostra vita per salvare gli altri e avete evitato una terribile tragedia. Oggi il mondo intero ha visto il volto bello e coraggioso della società israeliana", ha detto il presidente parlando con i quattro israeliani che hanno agito con eroismo, Yaniv Hayoun, Shota Musayev, Zvika Manes e Asaf Rajuan. Durante i colloqui, il presidente Herzog ha espresso "il suo profondo apprezzamento per la prontezza, il coraggio e il senso di responsabilità reciproca dimostrati dai quattro in una situazione di estremo pericolo" e gli ha comunicato la sua intenzione di sottoporre la loro storia di eroismo alla commissione consultiva per il Premio presidenziale al valore civile e di raccomandare che il riconoscimento venga assegnato a tutti e quattro. (ANSA).