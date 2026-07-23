(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Company di Casey Affleck con Nick Nolte, Bunker di Florian Zeller con Penelope Cruz e Javier Badem, Primetime di Lance Oppenheim con Robert Pattinson, Wild Horse Nine di Martin McDonagh con Sam Rockwell, Bucking Fastard di Werner Herzog con le sorelle Kate e Rooney Mara, Look Back di Hirokazu Kore-eda, Mr. Nelson, Did You Kill People? di Shinya Tsukamoto sono tra i film di grandi autori internazionali in concorso all'83/a Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia (2-12 settembre). Lo ha annunciato il direttore artistico Alberto Barbera. (ANSA).