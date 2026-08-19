(ANSA) - WASHINGTON, 19 AGO - Dopo aver attaccato "i ciccioni", "i barbuti" e gli "strani", Pete Hegseth ha pensato bene di insultare le persone trans usando un termine fortemente derogatorio durante un discorso in Iowa. Lo riporta la Cnn. "Al dipartimento della Guerra non addestriamo 'trannies'", ha detto il capo del Pentagono usando il termine transofobico. Poi il segretario ha sottolineato che il dipartimento "è neutrale" dal punto di vista del genere. "Addestramento, letalità, responsabilità, disciplina, prontezza operativa. Sono le fondamenta di ciò che significa essere un guerriero americano e sono l'unico obiettivo del nostro dipartimento. Indipendentemente dal colore della pelle o dal genere è tutto basato sul merito", ha aggiunto. (ANSA).