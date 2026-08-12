(ANSA) - WASHINGTON, 12 AGO - Il nuovo governo colombiano "ha richiesto e autorizzato operazioni militari congiunte con gli Stati Uniti contro il narcotraffico". È quanto ha annunciato il segretario alla Difesa americano Pete Hegseth, parlando a Panama. "Sono inoltre orgoglioso di annunciare che la Colombia si unirà all'A-Triple-C, diventandone il diciannovesimo membro", ha spiegato Hegseth, riferendosi alla 'Americas Counter Cartel Coalition' (la Coalizione delle Americhe contro i cartelli), l'iniziativa di sicurezza multinazionale lanciata dall'amministrazione Trump il cui scopo è di contrastare i cartelli criminali della droga e rafforzare la cooperazione regionale in materia di difesa nell'emisfero occidentale. "E attraverso il presidente appena insediato, la Colombia ha già chiesto al Dipartimento della Guerra di unirsi nella lotta contro il narcoterrore, autorizzando operazioni militari congiunte per distruggere i terroristi e le reti terroristiche", ha aggiunto Hegseth durante una conferenza stampa contro i cartelli a Panama. "Misure incisive e concrete come queste esemplificano il tipo di partecipazione attiva e orientata all'operatività che vogliamo vedere da parte dei nostri partner", ha osservato ancora il capo del Pentagono. Lo scorso settembre, l'esercito Usa ha avviato una campagna di attacchi aerei contro presunte imbarcazioni dedite al traffico di droga nei Caraibi e nel Pacifico orientale, causando finora la morte di almeno 215 persone. L'amministrazione del presidente Donald Trump non ha fornito prove definitive che le imbarcazioni colpite fossero coinvolte nel narcotraffico. Nel frattempo, il neoeletto presidente della Colombia, Abelardo de la Espriella, ha promesso di stroncare i gruppi criminali che traggono profitto dal narcotraffico, proprio mentre il Paese sudamericano attraversa la peggiore ondata di violenza dell'ultimo decennio. Il leader di estrema destra, succeduto al progressista Gustavo Petro, ha dichiarato che interromperà i negoziati di pace avviati dal suo predecessore con i gruppi armati, finora infruttuosi, e combatterà il "narcoterrore senza tregua". (ANSA).