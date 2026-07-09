(ANSA) - LONDRA, 09 LUG - Il principe ribelle Harry ha lasciato Londra per Birmingham, dove oggi ha visitato il reparto di un ospedale pediatrico di cui a suo tempo è stato co-fondatore, nell'ambito di un viaggio molto atteso ma non privo di tensioni che dall'inizio di questa settimana lo vede presente nel Regno Unito. Durante la permanenza nella città dell'Inghilterra centrale, segnata dalla presentazione dell'edizione 2027 degli Invictus Games, giochi sportivi per militari invalidi di cui il duca di Sussex - veterano dell'Afghanistan - è promotore, è ospite della vicina Althorp Estate, storica residenza dei conti Spencer, la famiglia di sua madre Diana. Chiusa due giorni con una cocente sconfitta legale la pagina della causa sulle intercettazioni illecite imputate al Daily Mail, tabloid della destra populista a lui visceralmente ostile, Harry si è mostrato apparentemente sereno nella visita al Birmingham Children's Hospital, per il ventesimo anniversario della fondazione della WellChild Nurse. Girando nei reparti si è soffermato con bambini, genitori, medici e infermieri. A un certo punto, chiacchierando con un piccolo paziente, ha parlato di calcio, confessandosi tifoso dell'Arsenal. Al che il bambino si è detto sostenitore dell'Aston Villa, inducendo Harry a citare - seppure en passant - il fratello William, col quale resta ai ferri corti fin dallo strappo dalla famiglia reale segnato nel 2020 dal trasferimento in America: "L'Aston Villa - ha sorriso - è la squadra di mio fratello". I media intanto rilanciano l'ipotesi che, malgrado i fatti degli ultimi giorni e il pasticcio dell'invito ritirato dalla corte a soggiornare a Buckingham Palace, il secondogenito di re Carlo III e lady D possa ancora incontrare il padre durante questa visita. Incontro che il sovrano 77enne sollecita il suo staff a cercare di rendere possibile, stando al Mirror, nella speranza che Harry possa essere ancora raggiunto a Birmingham dalla consorte Meghan e dai figlioletti Archie e Lilibet: assenti nella tappa di Londra per timori legati alla loro sicurezza, a dispetto di quanto pianificato in un primo tempo. Il re non vede di persona i nipotini 'americani' fin dal 2022. (ANSA).