(ANSA) - LONDRA, 09 SET - Harry e Meghan si sono risentiti per la definizione di "privati cittadini" usata nella lettera con cui re Carlo ha ribadito il loro status di reali non attivi dopo il ritorno dagli Usa nel Regno Unito. Lo riportano i media britannici, secondo cui i duchi di Sussex preferivano quella di "figure pubbliche", a fronte del fatto che sono comunque membri della dinastia Windsor, con tanto di posizioni conservate (per Harry e i figli) nella linea di successione al trono, e della loro costante attività di volontariato per portare avanti l'impegno nelle cause benefiche, in particolare per quanto riguarda il principe, patron e testimonial in diverse campagne. La reazione raccolta da fonti vicine ai Sussex conferma una certa tensione esistente nella famiglia reale a seguito del trasferimento di Harry e Meghan, a sei anni dal traumatico strappo dai Windsor e dalla decisione di andare a vivere in California. Un loro portavoce aveva dichiarato ieri che la coppia è rimasta "un po' sorpresa" per "non essere stata informata in anticipo" sulla pubblicazione della lettera di re Carlo: lo staff di Harry ne avrebbe ricevuto il testo solo un'ora prima della diffusione ai media. Mentre si attende ancora la decisione del comitato governativo preposto a valutare la sicurezza dei reali e delle figure pubbliche (Ravec), chiamato a riunirsi questa settimana per discutere sulla richiesta di revisione del no, deciso a suo tempo, di una scorta pubblica di polizia ai duchi, dopo il ritorno su base stabile nel Regno. Richiesta legata in primis alla protezione dei figli Archie e Lilibet, che in questi giorni stanno iniziando ad andare a scuola nella regione inglese rurale di Cotswolds. (ANSA).