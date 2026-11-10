(ANSA) - BRUXELLES, 10 NOV - Il principe Harry e Meghan Markle sono arrivati al Parlamento europeo a Bruxelles per parteciperanno all'inaugurazione del "Lost Screen Memorial". Accompagnati dall'eurodeputato spagnolo Antonio López-Istúriz White (Ppe), i duchi di Sussex hanno sfilato sul tappeto rosso dell'ingresso cerimoniale, sotto gli occhi e le fotocamere dei numerosi cronisti presenti, senza rilasciare dichiarazioni. La mostra, ospitata dall'eurodeputato spagnolo, rende omaggio ai minori che hanno perso la vita in seguito a danni subiti attraverso i social media, offrendo al contempo una voce alle loro famiglie. Durante l'inaugurazione, Sandra Spitaels, madre di Glenn, racconterà l'esperienza vissuta dalla sua famiglia, mentre la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola terrà il discorso di apertura. L'iniziativa porterà le testimonianze di queste famiglie al centro del dibattito europeo sulla protezione dei minori online, in un contesto che vede discussioni su un futuro "EU Kids Act" e sull'attuazione dell' "EU AI Act". Tra le organizzazioni della società civile invitate a condividere la propria esperienza figurano, tra le altre, la fondazione spagnola Anar, l'italiana Telefono Azzurro, la European Association for Digital Transition, la svedese World Childhood Foundation, la 5Rights Foundation e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (Unodc). (ANSA).