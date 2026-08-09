(ANSA) - LONDRA, 09 AGO - Hamas "riafferma il suo impegno ad agire seriamente e responsabilmente per attuare" il piano in 15 punti sulla Striscia di Gaza avallato dagli Usa in seno al cosiddetto Board of Peace: piano già accettato dall'organizzazione islamico-radicale palestinese e respinto invece oggi dal premier israeliano Benyamn Netanyahu. Lo ha detto un suo dirigente alla Bbc britannica, ribadendo peraltro la sollecitazione ai "mediatori" affinché assicurino "che tutte le parti si attengano a quanto è stato concordato". (ANSA).