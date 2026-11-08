(ANSA) - VENEZIA, 08 NOV - La pagina Facebook di un'emittente locale veneta, Telecittà, è stato hackerato e riempito di messaggi e immagini a carattere fondamentalista islamico. La notizia è stata confermata dalla tv, del gruppo Soobeat dell'editore padovano Andrea Zanella. La pagina è stata comunque bloccata da Meta - la holding di Mark Zuckerberg - e Zanella ne ha estratto alcuni screenshot che porterà alla Polizia Postale. Sulla vicenda il presidente del veneto Alberto Stefani ha espresso oggi "la più sincera e convinta solidarietà ad Andrea Zanella e a tutta la squadra di Telecittà, vittime di un gravissimo attacco informatico accompagnato dalla diffusione di immagini violente, messaggi intimidatori e contenuti inneggianti al terrorismo e all'estremismo religioso. Quanto accaduto è un episodio inquietante che merita la massima attenzione. Colpire un'emittente televisiva, violarne i canali di comunicazione e utilizzare i suoi spazi per diffondere odio e minacce significa attaccare non soltanto un'azienda e i suoi professionisti, ma anche la libertà di informazione e il diritto dei cittadini a essere informati". (ANSA).