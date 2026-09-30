(ANSA) - AVELLINO, 30 SET - Una donna di 32 anni, al nono mese di gravidanza, è morta, insieme al bambino che portava in grembo, dopo essere stata colpita da un improvviso malore in casa a Mercogliano, in provincia di Avellino. Il bambino sarebbe dovuto nascere il prossimo 4 ottobre. La giovane, di professione infermiera, si è sentita male nella tarda serata di ieri. Il suo compagno ha allertato i soccorsi ma quando i sanitari del 118, giunti sul posto con due ambulanze, sono arrivati nell'abitazione non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Su disposizione del magistrato la salma è stata trasferita in ospedale ad Avellino per gli accertamenti del caso. Sotto choc la comunità di Forino di cui la donna era originaria. (ANSA).