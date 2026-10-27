(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "In Sudan, una guerra per il puro potere, alimentata da attori esterni, si è trasformata in una guerra contro i civili". E' quanto ha dichiarato il Segretario generale della Nazioni Unite, Antonio Guterres, dopo gli ultimi attacchi con droni che, colpendo un un mercato a Nyala, hanno causato la morte di 21 persone e il ferimento di altre 40. "I combattimenti devono cessare. I civili devono essere protetti e gli aiuti umanitari devono poter arrivare, senza ostacoli" ha insistito Guterres. "L'unità, la sovranità e l'integrità territoriale del Paese devono essere preservate. E il futuro del Sudan deve essere definito dal popolo sudanese attraverso un processo politico inclusivo" ha concluso. (ANSA).