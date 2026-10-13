(ANSA) - NEW YORK, 13 OTT - L'ambasciatrice americana in Grecia, Kimberly Guilfoyle, si dimette. La ex del figlio maggiore di Donald Trump respinge inoltre le accuse di corruzione mosse nei suoi confronti. "Sono false e intendo difendermi", ha scritto su X . "Essere ambasciatrice è stato l'onore della mia vita. Sono grata a Trump e al segretario Marco Rubio per avermi concesso questo straordinario privilegio di rappresentare il Paese più grande nella storia del mondo", ha messo in evidenza. Il suo passo indietro segue la richiesta della Casa Bianca. (ANSA).