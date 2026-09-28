(ANSA) - MILANO, 28 SET - Nella giornata di festa del Vittoriale degli italiani, che si è tenuta ieri, arrivano da Regione Lombardia, attraverso l'assessore Francesca Caruso, un contributo di 400mila euro, mentre il presidente del Consiglio regionale d'Abruzzo Lorenzo Sospiri ha confermato un sostegno di 200mila euro e il Comune di Limone sul Garda ha destinato 20mila euro. "Un segnale di solidarietà straordinario" per il presidente del Vittoriale, Giordano Bruno Guerri, dopo la tempesta di due mesi fa che ha inferto gravi danni alla casa di Gabriele D'annunzio. "Voglio ringraziarli pubblicamente - ha detto Guerri -. Sono gesti che hanno un valore concreto, ma anche profondamente simbolico: dopo la tempesta che ha colpito il Vittoriale, sapere di poter contare sulla vicinanza delle istituzioni e dei territori ci dà ulteriore forza per guardare avanti". "Il Vittoriale appartiene alla storia e alla cultura italiana, e questa solidarietà dimostra ancora una volta che la sua tutela e il suo futuro sono una responsabilità condivisa", ha concluso Guerri. (ANSA).