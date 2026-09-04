(ANSA) - TORINO, 04 SET - Una aliquota del 32/o Reggimento Genio Guastatori della Brigata alpina Taurinense ha raggiunto la vetta del Monviso, a 3.841 metri di quota, al termine di un ciclo di addestramento al movimento in ambiente montano iniziato a luglio. L'ascensione ha comportato oltre duemila metri di dislivello positivo lungo un percorso definito dall'Esercito complesso e articolato. Prima di affrontare il Monviso, i guastatori alpini avevano scalato diverse cime piemontesi oltre i tremila metri. L'attività rientra nell'addestramento specifico delle Truppe Alpine dell'Esercito per operare in ambienti caratterizzati da forti dislivelli e condizioni climatiche impegnative. (ANSA).