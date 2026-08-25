(ANSA) - ROMA, 25 AGO - Secondo dati incompleti relativi a poco meno della metà del Continente europeo, quest'estate, durante le quattro ondate di caldo che hanno battuto ogni record in Europa, "sono morte almeno 35.000 persone in più rispetto a quanto ci si sarebbe normalmente aspettato". E' la stima del Guardian che ha analizzato i dati resi disponibili. "La mortalità in eccesso in 3 dei paesi più grandi dell'Ue - scrive il Guardian - Germania, Francia e Spagna ha già superato i 25.000 casi, secondo i dati nazionali provvisori, e gli esperti sostengono che il bilancio aumenterà in modo significativo una volta consolidati i dati relativi al mese di agosto". (ANSA).