(ANSA) - TORINO, 23 LUG - La guardia di finanza di Torino ha eseguito una confisca di beni e disponibilità per oltre 1,1 milioni di euro nei confronti di un imprenditore immobiliare torinese, disposta dal Tribunale del capoluogo piemontese. È accaduto nell'ambito di un procedimento concluso con il patteggiamento della pena a tre anni di reclusione, da scontare ai domiciliari, per frode fiscale, autoriciclaggio, truffa ai danni dello Stato, false comunicazioni sociali, furto aggravato e omessa comunicazione dei dati degli alloggiati. Il provvedimento, eseguito dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria su delega della Procura di Torino, riguarda il profitto ritenuto conseguito attraverso i reati di autoriciclaggio e truffa ai danni dello Stato. Le Fiamme Gialle hanno confiscato, tra l'altro, il diritto di usufrutto vantato dall'imprenditore su alcuni immobili situati nei quartieri torinesi Aurora e Barriera di Milano e destinati alla locazione. L'indagine, denominata Miller, ha ricostruito l'attività economica dell'imprenditore negli anni d'imposta dal 2019 al 2022. Secondo gli investigatori, l'uomo aveva la disponibilità, direttamente o attraverso società interposte, di un ingente patrimonio immobiliare riconducibile a circa 1.500 particelle catastali, tra appartamenti, box, posti auto, soffitte, cantine e altri locali destinati alla locazione. (ANSA).