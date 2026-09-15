(ANSA) - MILANO, 15 SET - "Noi proseguiamo sul nostro binario, non sul loro. Ricambiamo la fiducia dei nostri azionisti proseguendo con la strada che abbiamo già intrapreso, una strada molto importante per l'intero sistema bancario italiano e forse non solo". Lo afferma il presidente di Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in riferimento alla nota di Mps su richiesta della Consob in cui definisce le Ops su Banco Bpm e Banca Generali "irrevocabili" anche in caso di successo dell'offerta di Intesa Sanpaolo. (ANSA).