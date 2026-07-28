(ANSA) - ATENE, 28 LUG - I vigili del fuoco greci sono alle prese con un incendio divampato nell'isola di Paros tra la vegetazione bassa e un mucchio di rifiuti, nella zona di Kambi. Stando ai media locali, finora non risultano abitazioni minacciate dalle fiamme, ma le autorità hanno ordinato, in via precauzionale, l'evacuazione di cinque piccoli insediamenti nell'area circostante. In tutto sono 24 i vigili del fuoco impegnati a domare le fiamme, con il supporto di 9 aerei e 5 elicotteri anti-incendio. Nell'isola delle Cicladi, nota località turistica della Grecia, sono attesi altri 16 pompieri con 8 veicoli inviati dal porto del Pireo, e dalle vicine isole di Syros e di Naxos, per partecipare alle operazioni di spegnimento. Le cause dell'incendio sono già oggetto di indagine da parte della Squadra investigativa dei vigili del fuoco per i reati di incendio doloso delle Cicladi. (ANSA).