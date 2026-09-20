(ANSA) - MILANO, 20 SET - Un ventenne marocchino è ricoverato all'ospedale Humanitas di Rozzano, in pericolo di vita, dopo che è stato accoltellato nella notte di ieri a Milano. I Carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta e del Nucleo Radiomobile sono intervenuti in via Saponaro, zona di case popolari alla periferia Sud della città, dove si trovava il giovane privo di sensi con una ferita profonda da arma da taglio al braccio. I carabinieri della Compagnia Milano Porta Magenta hanno rintracciato e fermato un ventottenne, anche lui marocchino, per tentato omicidio. Il 28enne è stato portato a San Vittore a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).