(ANSA) - TORINO, 04 SET - Sono gravi ma stabili le condizioni di Younes, il bambino che ha subito un grave incidente il 3 agosto mentre era in vacanza a Sharm El Sheikh con la famiglia. Il piccolo è ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Regina Margherita di Torino. Il trasferimento è stato effettuato con un volo sanitario dedicato, dopo gli accertamenti clinici che hanno confermato la possibilità di affrontare il viaggio in sicurezza. "Il quadro neurologico è compromesso, ma il nostro atteggiamento resta positivo", ha spiegato la dottoressa Simona Quaglia a bordo del volo che ha riportato Younes in Italia. (ANSA).