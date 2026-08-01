(ANSA) - BOLOGNA, 01 AGO - Due ventenni, accusati di una rapina con aggressione commessa la notte del 13 giugno ai danni di un coetaneo a Marebello di Rimini, sono stati raggiunti da misure cautelari, eseguite dalla squadra mobile riminese ed emesse dal Gip, dell'obbligo di dimora con permanenza notturna nelle rispettive abitazioni e del divieto di avvicinamento alla persona offesa con applicazione del braccialetto elettronico. Dopo una lite tra gruppi di giovani in strada, i due avevano aggredito la vittima e dopo avergli strappato il casco da motociclista dalle mani, con un altro casco lo avevano colpito al volto e in testa, provocandogli traumi e fratture. Il giovane perse conoscenza e venne ricoverato in terapia intensiva, e alla fine ebbe una prognosi superiore ai 40 giorni. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza, l'analisi dei social network e le dichiarazioni dei testimoni e della vittima, gli investigatori hanno identificato i due ventenni. In una perquisizione, sono state sequestrate svariate scacciacani ed armi giocattolo prive del tappo rosso ed alcune mazze con la scritta 'boia chi molla'. (ANSA).