(ANSA) - NAPOLI, 29 SET - "Sui jammer il ministero della Giustizia ha deciso di impegnarsi qui a Napoli con una prima sperimentazione, nel carcere di Secondigliano, che ha avuto successo. Ora si pensa di acquistarne altri quattro per interessare, in una prima fase, cinque istituti penitenziari, a partire da quelli di alta sicurezza". Lo ha detto il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, intervenendo sull'utilizzo degli inibitori di frequenza impiegati per contrastare l'uso illecito dei telefoni cellulari nelle carceri. "Da più di dieci anni - ha aggiunto il magistrato - sostengo in tutte le sedi che per risolvere il problema dei telefonini nelle carceri basta installare un jammer, un inibitore di frequenza che, a seconda di come viene regolato, può bloccare un telecomando, un cellulare e persino il motore di un'automobile". (ANSA).