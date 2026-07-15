(ANSA) - TORINO, 15 LUG - Grandine e forti temporali si sono abbattuti questo pomeriggio sul Torinese, interessando in particolare la Val di Susa e la Val Chisone, mentre a Torino la pioggia è durata meno di un'ora. I fenomeni più intensi si sono registrati a Bardonecchia, Pragelato e Pinerolo, dove sono caduti chicchi di grandine grandi anche come noci, accompagnati da rovesci di forte intensità. Nel capoluogo piemontese il temporale è iniziato intorno alle 14 ed è durato poco meno di un'ora, senza attenuare in modo significativo l'ondata di calore che continua a interessare la città. Il peggioramento era stato previsto da Arpa Piemonte, che nel bollettino di oggi aveva annunciato temporali molto forti, accompagnati da raffiche di vento e dalla possibilità di grandine di grandi dimensioni, superiore ai cinque centimetri. Secondo l'Agenzia, dopo una prima fase di maltempo nel pomeriggio, con temporali in discesa dalle Alpi verso le pianure, è atteso un secondo passaggio in serata, soprattutto sul Piemonte settentrionale e successivamente sulle pianure, con attenuazione dei fenomeni prima dell'alba. (ANSA).