(ANSA) - ROMA, 10 LUG - Grande successo per Nave Amerigo Vespucci a New York, la tappa più importante del nuovo capitolo del Tour Mondiale Amerigo Vespucci - Campagna in Nord America 2026, iniziato a Genova lo scorso 9 maggio. Il Tour si inserisce nel programma ufficiale delle celebrazioni dei 250 anni dell'indipendenza degli Stati Uniti. La nave "più bella del mondo", come la definirono gli americani stessi nel 1962, è stata apprezzata dai milioni di persone che a Manhattan hanno assistito alla parata del 4 luglio. Nei giorni di sosta a New York, Vespucci è stata protagonista di un programma di eventi istituzionali e appuntamenti dedicati alla promozione delle eccellenze italiane. Nei giorni di sosta a New York sono saliti a bordo, tra gli altri, il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago (su delega del ministro Guido Crosetto), il ministro per lo Sport Andrea Abodi, il Capo di Stato maggiore della Marina militare Giuseppe Berutti Bergotto, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Salvatore Luongo, l'ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America Marco Peronaci. "Il Vespucci non è soltanto la nave più bella del mondo ma anche il volto dell'Italia migliore, delle eccellenze e dei valori che da sempre contraddistinguono la nostra nazione" ha dichiarato il sottosegretario Cremnago. "L'incontro tra il trofeo dell'America's Cup e Nave Amerigo Vespucci ha rappresentato il dialogo ideale tra due simboli straordinari che condividono una stessa visione: il mare come luogo di formazione, innovazione, competizione e cooperazione internazionale", ha commentato il ministro Abodi. "La presenza di nave Amerigo Vespucci a New York, nel quadro delle celebrazioni per il 250° anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti d'America e della Sail4th 250 Parade of Tall Ships, ha assunto un significato particolarmente profondo, confermando il proprio ruolo di ambasciatore dell'Italia, della Marina Militare e della nostra cultura marittima nel mondo", ha dichiarato il Capo di Stato Maggiore della Marina Berutti Bergotto, aggiungendo che "Nave Vespucci, il suo equipaggio, lasciano New York rafforzando un messaggio che appartiene alla storia e al futuro della Marina Militare: il mare è spazio di incontro, libertà, sicurezza e cooperazione". "La tappa newyorkese del Tour Mondiale Vespucci - Campagna in Nord America 2026 è stata, ancora una volta, un'occasione unica che ha confermato la capacità di Nave Amerigo Vespucci di essere un eccezionale strumento di promozione dell'Italia e delle sue eccellenze nel mondo", ha commentato l'amministratore delegato di Difesa Servizi Luca Andreoli. (ANSA).