(ANSA) - MADRID, 10 LUG - "In questo momento potremmo parlare di 12 morti confermati, perché ce n'è ancora uno da confermare, ma purtroppo il bilancio potrebbe aumentare, perché ci sono ancora 19 persone ancora non localizzate" nel perimetro del fuoco. E' quanto ha affermato il governatore dell'Andaulsia, Juanma Moreno, in dichiarazioni radiofoniche all'emittente andalusa Canal Sur. Moreno ha segnalato che i servizi di emergenza dalle 6 del mattino stanno cercando di contattare le persone che mancano all'appello, residenti in zone isolate nel perimetro colpito dal vasto rogo nell'area di Los Gallardos, in Almeria, senza riuscirci. Il governatore andaluso ha spiegato che la tragedia si è prodotta perché l'incendio "ha creato una specie di trappola" mortale. Moreno ha anche informato che degli otto feriti, dei quali 4 in condizioni gravi, saranno trasferiti in elicottero all'ospedale per grandi ustionati Virgen del Rocio, a Siviglia, mentre gli altri quattro restano ricoverati all'Ospedale Torrecardenas di Almeria. "Non avevamo mai visto prima un incendio di queste dimensioni, è molto grave e sta colpendo la zona di Los Gallardos e soprattutto il paese e il comune di Bedar", ha dichiarato alla stessa emittente il sindaco della località, Francisco Miguel Reyes, dal centro culturale locale, dove è stato allestita una postazione da campo per l'assistenza agli sfollati. "Quello che stiamo vivendo è terrificante", ha aggiunto. "Abbiamo avuto una lunga e dura notte, ma il peggio di tutto sono le vittime, che ci provocano un'enorme tristezza", ha continuato. Il sindaco ha informato che sono centinaia le persone che sono state evacuate e sfollate in centri polisportivi o strutture pubbliche di località come Garrucha o Mojacar. "Sono in preda all'incertezza, alcuni non sanno se le loro abitazioni sono state distrutte dall'incendio, altri sì", ha detto Reyes, spiegando che 400 persone che occupavano un camping a Los Gallardos sono state sfollate, anche se le fiamme non hanno raggiunto la struttura. (ANSA).